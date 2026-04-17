Besonderer Anreiz: Dortmunder Profis spielen um freie Tage

Dortmund (dpa) - Borussia Dortmunds Trainer Niko Kovac greift bei seinen Spielern zu einer besonderen Motivations-Maßnahme. «Einmal haben sie pro Woche frei und mit Siegen können sie sich noch einen zweiten freien Tag erspielen», erklärte der 54-Jährige vor der Bundesliga-Partie bei der TSG Hoffenheim (Samstag, 15.30 Uhr/Sky).

Der BVB ist Tabellenzweiter und hat angesichts von zwölf Punkten Rückstand auf Spitzenreiter FC Bayern München keine realistische Chance mehr auf den Titel. Bei acht Zählern Vorsprung auf Rang drei ist den Westfalen auch die Vizemeisterschaft kaum noch zu nehmen. «Mit dem morgigen Spiel können wir uns wieder einen zusätzlichen Tag erspielen. Damit kann man die Spieler schon bekommen», sagte Kovac.

Kovac gibt Update zu Nmecha

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Bei den sechstplatzierten Hoffenheimern muss Kovac erneut auf Angreifer Karim Adeyemi verzichten. Der 24-Jährige, der schon in der vergangenen Woche beim 0:1 gegen Bayer Leverkusen nicht dabei gewesen war, hat muskuläre Probleme. Ebenfalls weiter nicht dabei sind Emre Can und Felix Nmecha.