Fußball-Bundesliga

Besonderer Anreiz: Dortmunder Profis spielen um freie Tage

Meister wird der BVB nicht, die Königsklasse ist quasi sicher. Der BVB-Coach setzt bei der Motivation auf zusätzliche Anreize. Kovac spricht zudem über die Genesung eines verletzten WM-Kandidaten.

Niko Kovac hat sich etwas einfallen lassen. (Archivbild) Foto: Bernd Thissen/dpa
Niko Kovac hat sich etwas einfallen lassen. (Archivbild)

Dortmund (dpa) - Borussia Dortmunds Trainer Niko Kovac greift bei seinen Spielern zu einer besonderen Motivations-Maßnahme. «Einmal haben sie pro Woche frei und mit Siegen können sie sich noch einen zweiten freien Tag erspielen», erklärte der 54-Jährige vor der Bundesliga-Partie bei der TSG Hoffenheim (Samstag, 15.30 Uhr/Sky).

Der BVB ist Tabellenzweiter und hat angesichts von zwölf Punkten Rückstand auf Spitzenreiter FC Bayern München keine realistische Chance mehr auf den Titel. Bei acht Zählern Vorsprung auf Rang drei ist den Westfalen auch die Vizemeisterschaft kaum noch zu nehmen. «Mit dem morgigen Spiel können wir uns wieder einen zusätzlichen Tag erspielen. Damit kann man die Spieler schon bekommen», sagte Kovac.

Kovac gibt Update zu Nmecha

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Bei den sechstplatzierten Hoffenheimern muss Kovac erneut auf Angreifer Karim Adeyemi verzichten. Der 24-Jährige, der schon in der vergangenen Woche beim 0:1 gegen Bayer Leverkusen nicht dabei gewesen war, hat muskuläre Probleme. Ebenfalls weiter nicht dabei sind Emre Can und Felix Nmecha.

Bei Nmecha, bei dem eine Außenbandverletzung im Knie diagnostiziert worden war, müsse man aufpassen, «dass wir nicht zu früh wieder einsteigen», sagte Kovac. Der Coach hofft trotzdem auf eine Rückkehr in absehbarer Zeit. «Wir hoffen, dass er noch im Laufe dieser Saison für uns spielen wird. Davon gehen wir aus», sagte er. «Er hat ja nicht nur Ambitionen mit dem Club, sondern auch mit der Nationalmannschaft.» Nmecha will mit Deutschland an der Weltmeisterschaft in diesem Sommer in den USA, Mexiko und Kanada teilnehmen.

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