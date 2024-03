Besonders viele Frauen verdienen schlechter als Männer

Wiesbaden (dpa/lrs) - Etwa drei von vier Frauen in Vollzeit in Hessen verdienen nach Angaben des Statistischen Bundesamts weniger als Männer - sehr viele von ihnen deutlich. Der Verdienst von 42 Prozent der betroffenen Frauen liegt demnach um mindestens 30 Prozent niedriger als der von Männern - das ist der zweithöchste Wert im bundesweiten Vergleich. Dies geht aus Zahlen hervor, die die Bundestagsabgeordnete Sahra Wagenknecht beim Statistikamt abgefragt hat. Insgesamt 31 Prozent der betroffenen Frauen in Hessen bekommen bis zu 30 Prozent weniger. 26 Prozent der Frauen in Vollzeit verdienen genauso viel oder mehr als Männer.