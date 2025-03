Frauen verdienen 5,54 Euro pro Stunde weniger

Wiesbaden (dpa/lhe) - Die geschlechtsspezifische Lohnlücke zwischen Männern und Frauen ist in Hessen größer als im bundesweiten Durchschnitt. Nach Angaben des Statistischen Landesamtes in Wiesbaden haben Frauen hierzulande im Jahr 2024 durchschnittlich 19 Prozent weniger brutto pro Stunde verdient als Männer. In Deutschland lag der sogenannte Gender Pay Gap im zurückliegenden Jahr bei 16 Prozent.