Lohnlücke zwischen Frauen und Männern geschrumpft

Wiesbaden (dpa/lhe) - Die Lücke bei den Verdiensten zwischen Männern und Frauen hat sich in Hessen zwar weiter verkleinert, aber sie ist noch da. Das zeigen Daten aus dem aktuellen Hessischen Lohnatlas, die das Sozialministerium veröffentlicht hat. Gemessen am monatlichen Bruttoentgelt in sozialversicherungspflichtiger Vollzeitbeschäftigung bekamen Frauen 2023 im Schnitt acht Prozent weniger Lohn als Männer. Das bedeute im Vergleich zu 2012 nahezu eine Halbierung, wie Sozialministerin Heike Hofmann (SPD) erläuterte.