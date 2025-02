Bessere Geburtshilfe in Marburg - auch AOK schließt Vertrag

Marburg (dpa/lhe) - Auch bei der AOK versicherte Schwangere bekommen am Uniklinikum Marburg künftig eine individuellere Begleitung in der Geburtshilfe. Dafür habe die AOK einen entsprechenden Qualitätsvertrag mit dem Universitätsklinikum Gießen und Marburg (UKGM) geschlossen, teilte die Krankenkasse mit. Dieser gilt für die Geburtshilfe am Marburger Standort des Klinikums, beginnt mit der Anmeldung in der Klinik und sieht eine Begleitung bis zu sechs Monate nach der Geburt vor.