Bestell-Shuttle Lahnstar in Limburg geht in die Verlängerung

Limburg (dpa/lhe) - Fahrgäste in Limburg und Umgebung haben auch künftig die Möglichkeit, auf Bestellung die Shuttlefahrzeuge namens Lahnstar zu nutzen. Die Stadtverordnetenversammlung habe einem Vorschlag von Magistrat und Betriebskommission der Stadtlinie zugestimmt, von Jahresbeginn 2025 an den Regelbetrieb für die sogenannten On-Demand-Angebote einzuführen und eine entsprechende Ausschreibung vorzunehmen, teilte die Stadt mit. Die Fahrzeuge sind in Limburg und Teilen von Elz sowie in drei Stadtteilen von Hadamar (Landkreis Limburg-Weilburg) unterwegs.