Rastatt

Bestohlener erkennt Fahrrad – mutmaßliche Diebe gefasst

Am Bahnhof Rastatt erkennt ein Bestohlener sein Fahrrad bei zwei Verdächtigen wieder. Die Polizei stellt das Duo nach einer kurzen Flucht.

Die Polizei hat zwei mutmaßliche Fahrraddiebe festgenommen (Symbolbild) Foto: Jens Büttner/dpa
Die Polizei hat zwei mutmaßliche Fahrraddiebe festgenommen (Symbolbild)

Rastatt (dpa/lsw) - Zwei mutmaßliche Fahrraddiebe sind am Bahnhof in Rastatt mit einem offenbar zuvor gestohlenen Rad festgenommen worden. Ein Bestohlener erkannte sein vor rund zwei Wochen entwendetes Fahrrad bei den 17 und 20 Jahre alten Verdächtigen wieder, wie die Polizei mitteilte. Die beiden sollen gerade versucht haben, Schlösser an abgestellten Rädern zu knacken, um sich mit einem weiteren Fahrrad zu entfernen. Als die Polizei eintraf, flüchtete das Duo zunächst, konnte aber von einer weiteren Streife gestellt und festgenommen werden.

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