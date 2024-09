Burbach (dpa/lhe) - Drei mutmaßliche hundertfache Fahrraddiebe sind in Burbach im Kreis Siegen-Wittgenstein festgenommen worden. Gemeinsam mit einem vierten Verdächtigen sollen sie in ganz Deutschland in mehr als 100 Fällen hochpreisige Fahrräder gestohlen haben, wie die Polizei mitteilte.