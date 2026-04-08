Betonteile auf Gleise gelegt - Polizei sucht Zeugen
Kurz vor Ostern kracht ein Regionalzug bei Endingen gegen schwere Betonteile auf den Gleisen. Jetzt setzt die Polizei auf Hinweise aus der Bevölkerung.
Endingen (dpa/lsw) - Unbekannte haben kurz vor den Osterfeiertagen Betonteile auf einen Bahnübergang zwischen Riegel-Ort und Endingen am Kaiserstuhl gelegt. Wie die Polizei jetzt mitteilte, prallte ein Regionalzug am Donnerstagabend gegen das Hindernis. Es entstand ein Sachschaden von rund 18.000 Euro. Nun sucht die Polizei Augenzeugen.