Kriminalität

Betonteile auf Gleise gelegt - Polizei sucht Zeugen

Kurz vor Ostern kracht ein Regionalzug bei Endingen gegen schwere Betonteile auf den Gleisen. Jetzt setzt die Polizei auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Ein Regionalzug ist an dem Bahnübergang gegen die Betonteile geprallt. (Archivbild) Foto: Marijan Murat/dpa
Ein Regionalzug ist an dem Bahnübergang gegen die Betonteile geprallt. (Archivbild)

Endingen (dpa/lsw) - Unbekannte haben kurz vor den Osterfeiertagen Betonteile auf einen Bahnübergang zwischen Riegel-Ort und Endingen am Kaiserstuhl gelegt. Wie die Polizei jetzt mitteilte, prallte ein Regionalzug am Donnerstagabend gegen das Hindernis. Es entstand ein Sachschaden von rund 18.000 Euro. Nun sucht die Polizei Augenzeugen.

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