Unfall am Bahnübergang in Mengen
Polizei und Rettungskräfte sind im Landkreis Sigmaringen mit vielen Kräften im Einsatz. Noch sind viele Fragen offen.
Mengen (dpa/lsw) - In Mengen (Landkreis Sigmaringen) ist es zu einem schweren Unfall an einem Bahnübergang gekommen. Die Polizei teilte am späten Abend in ihrem öffentlichen Whatsapp-Kanal mit, dass bei dem Unfall im Stadtteil Ennetach Polizei, Feuerwehr und Rettungskräfte mit einem Großaufgebot im Einsatz seien. Die Bahnstrecke werde für mehrere Stunden gesperrt. Weitere Details zu dem Unfall gab es zunächst nicht.