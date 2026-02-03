Verkehr

Unfall am Bahnübergang in Mengen

Polizei und Rettungskräfte sind im Landkreis Sigmaringen mit vielen Kräften im Einsatz. Noch sind viele Fragen offen.

Zu dem Unfall kam es in Landkreis Sigmaringen. (Symbolbild) Foto: Stefan Puchner/dpa
Zu dem Unfall kam es in Landkreis Sigmaringen. (Symbolbild)

Mengen (dpa/lsw) - In Mengen (Landkreis Sigmaringen) ist es zu einem schweren Unfall an einem Bahnübergang gekommen. Die Polizei teilte am späten Abend in ihrem öffentlichen Whatsapp-Kanal mit, dass bei dem Unfall im Stadtteil Ennetach Polizei, Feuerwehr und Rettungskräfte mit einem Großaufgebot im Einsatz seien. Die Bahnstrecke werde für mehrere Stunden gesperrt. Weitere Details zu dem Unfall gab es zunächst nicht.

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Vier Verletzte bei Glätte-Unfall im Kreis Sigmaringen
Unfälle

Vier Verletzte bei Glätte-Unfall im Kreis Sigmaringen

Am Nachmittag ist es in Baden-Württemberg stellenweise glatt auf den Straßen. Ein Auto gerät in den Gegenverkehr. Vier Männer müssen in Krankenhäuser gebracht werden.

24.12.2025

Auto an Bahnübergang von Zug erfasst - Fahrer stirbt
Unfälle

Auto an Bahnübergang von Zug erfasst - Fahrer stirbt

Ein Autofahrer will bei Bad Saulgau einen Bahnübergang passieren. Ein Zug rammt sein Auto - der Fahrer erliegt seinen Verletzungen.

10.12.2025

Nach Unfall an Bahnübergang: Junge Frau stirbt
Von Bahn erfasst

Nach Unfall an Bahnübergang: Junge Frau stirbt

Eine junge Frau fährt mit einem E-Scooter über einen Bahnübergang. Sie wird von einem Zug erfasst und kommt verletzt in ein Krankenhaus. Doch die Verletzungen sind zu schwer.

25.06.2025

Inferno an Bahnübergang: Drei Tote bei Unfall mit Tanklaster
Brände

Inferno an Bahnübergang: Drei Tote bei Unfall mit Tanklaster

Eine Stadtbahn stößt im Norden Baden-Württembergs mit einem Lastwagen zusammen. Der hat brennbare Fracht geladen. Drei Personen überleben den Unfall nicht.

11.03.2025

Notfälle

Mann findet Sprenggranate im Landkreis Sigmaringen

08.04.2023