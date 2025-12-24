Bild
Unfälle

Zwei Menschen bei Frontalzusammenstoß schwer verletzt

Auf glatter Fahrbahn kommt ein Auto ins Schleudern. Der Wagen gerät auf die Gegenspur.

Sanitäter bringen die Verletzten in ein Krankenhaus. (Symbolbild) Foto: Nicolas Armer/dpa
Sanitäter bringen die Verletzten in ein Krankenhaus. (Symbolbild)
Bitte warten Sie während wir den Zugang überprüfen.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Motorradfahrer stirbt bei Frontalzusammenstoß mit Auto
Unfälle

Motorradfahrer stirbt bei Frontalzusammenstoß mit Auto

Ein Motorradfahrer gerät mit seiner Maschine auf die Gegenspur. Auf einmal kommt ihm ein Auto entgegen - mit fatalen Folgen.

16.08.2025

Auto und Bus stoßen frontal zusammen: drei Menschen verletzt
Unfälle

Auto und Bus stoßen frontal zusammen: drei Menschen verletzt

Ein Autofahrer gerät in den Gegenverkehr. Dort stößt er mit seinem Wagen frontal mit einem Linienbus zusammen. Neben den Fahrern wird auch ein weiblicher Fahrgast verletzt.

12.07.2025

Autos stoßen frontal zusammen - fünf Menschen verletzt
Ortenaukreis

Autos stoßen frontal zusammen - fünf Menschen verletzt

Ein Autofahrer gerät in den Gegenverkehr. Zuerst streift sein Wagen ein anderes Auto, dann kollidiert er frontal mit einem weiteren Fahrzeug.

06.07.2025

Frontalzusammenstoß bei Ulm - Viertes Todesopfer
Unfälle

Frontalzusammenstoß bei Ulm - Viertes Todesopfer

Ein Auto fährt auf einer nassen Straße von Bayern nach Baden-Württemberg. Dann kommt der Wagen von der Fahrbahn ab und gerät auf die Gegenspur - nun stirbt ein weiteres Opfer.

29.04.2025

Acht Verletzte bei Frontalzusammenstoß von zwei Autos
Nahe Kassel

Acht Verletzte bei Frontalzusammenstoß von zwei Autos

Auf glatter Fahrbahn gerät ein Auto in den Gegenverkehr - mit fatalen Folgen. Auch eine fünfköpfige Familie ist betroffen.

23.12.2024