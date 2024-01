Betrieb am Frankfurter Flughafen läuft wieder normal

Frankfurt/Main (dpa) - Nach großen Problemen mit Eis und Schnee in den vergangenen Tagen hat sich am Freitag der Betrieb am Frankfurter Flughafen stabilisiert. Von rund 1070 für Freitag geplanten Flugbewegungen am größten deutschen Flughafen seien zunächst nur rund 20 abgesagt worden, sagte ein Sprecher der Betreibergesellschaft Fraport am Vormittag. Das bewege sich im absolut üblichen Rahmen. Gründe könnten unter anderem Flugplanverschiebungen sein, die noch aus dem Wetterchaos der Vortage resultierten.