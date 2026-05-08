Pharma

Betriebsrat kämpft um Jobs und Standorte von Biontech

Kann ein Investor die fast 1.900 Arbeitsplätze retten? Die Gespräche über eine Zukunft der Standorte laufen.

Das Biontech-Management plant die Schließung von mehreren Standorten. (Archivbild) Foto: Andreas Arnold/dpa
Das Biontech-Management plant die Schließung von mehreren Standorten. (Archivbild)

Mainz (dpa) - Der Betriebsrat des Impfstoffherstellers Biontech wirft der Unternehmensführung mangelnde Kooperation bei der Suche nach einem Investor für die von der Schließung bedrohten Standorte vor. Bei einem Treffen sei vorgeschlagen worden, eine arbeitnehmernahe Beratungsgesellschaft mit der Unterstützung bei der Suche nach Investoren zu beauftragen, teilte der Konzernbetriebsrat mit. Das hätten die Arbeitgebervertreter kategorisch abgelehnt.

Stattdessen sei ein Zeitplan für die Schließung der betroffenen Standorte vorgelegt worden, der eine Übernahme nahezu unmöglich machen würde. Der Betriebsrat kündigte an, Unternehmensgründer und Vorstand Ugur Sahin zur nächsten Verhandlungsrunde über die Rettung der Arbeitsplätze einzuladen. «Wir erwarten Fürsorge und Verantwortung von unserem Vorstandsvorsitzenden statt Konfrontation und Ignoranz.»

Fast 1.900 Arbeitsplätze betroffen

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Das Management des Mainzer Unternehmens hatte vor wenigen Tagen angekündigt, wegen einer zu geringen Auslastung, Überkapazitäten und Kosteneinsparungen mehrere Produktionsstandorte zu schließen. Betroffen von den Plänen sind Werke in Idar-Oberstein, Marburg und Singapur sowie Standorte des übernommenen Konkurrenten Curevac. Insgesamt bis zu 1.860 Stellen können laut Unternehmen von den Maßnahmen betroffen sein. Bei Curevac allein sind demnach rund 820 Jobs bedroht - größtenteils am Hauptsitz in Tübingen. 

Die Betriebsräte der betroffenen Standorte hatten bereits kurz nach der Bekanntgabe von inakzeptablen und verantwortungslosen Plänen des Managements gesprochen. Die Arbeitnehmervertreter kündigten entschiedenen Widerstand der Beschäftigten an. Die Betriebsräte äußerten jedoch auch die Hoffnung, dass die angedrohte Stilllegung der Werke durch den Verkauf an einen Investor verhindert werden könnte.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
So stellt sich Biontech auf
Pharma

So stellt sich Biontech auf

Der Fokus von Biontech liegt auf der Krebsmedizin. Das hat Folgen für die strategische Ausrichtung der Mainzer - und den Standort Deutschland.

06.05.2026

Biontech schließt auch Marburger Werk – 540 Jobs betroffen
Pharma

Biontech schließt auch Marburger Werk – 540 Jobs betroffen

Harte Einschnitte bei Biontech: Warum das einst groß eröffnete Werk in Marburg schließt, was mit den Beschäftigten passiert und was das Unternehmen in Zukunft vorhat.

05.05.2026

Fast 1.900 Jobs in Gefahr: Biontech schließt Standorte
Pharma

Fast 1.900 Jobs in Gefahr: Biontech schließt Standorte

In der Corona-Pandemie wurden Milliarden mit dem Impfstoff verdient. Nun forscht Biontech an Krebsmedikamenten. Das kostet viel Geld und hat Folgen für Werke in Marburg, Idar-Oberstein und Tübingen.

05.05.2026

Biontech schließt Standorte – gut 800 Curevac-Jobs betroffen
Pharma

Biontech schließt Standorte – gut 800 Curevac-Jobs betroffen

Biontech hat seinen früheren Impfstoff-Konkurrenten erst kürzlich komplett übernommen. Nun wollen die Mainzer sparen - und in Tübingen und an anderen Standorten droht der Kahlschlag.

05.05.2026

Biontech schließt Standorte - Bis zu 1.860 Jobs bedroht

05.05.2026