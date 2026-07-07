Schockanruf

Betrüger bringen Senioren um mehrere Hunderttausend Euro

Die Masche zieht immer wieder: Kriminelle versetzen ältere Menschen am Telefon mit angeblichen Unfallszenarien in Panik - und bringen sie dann um ihr Geld. Wie jetzt in Karlsruhe.

Telefonbetrüger haben ein Ehepaar in Karlsruhe abgezockt. (Symbolbild) Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa
Telefonbetrüger haben ein Ehepaar in Karlsruhe abgezockt. (Symbolbild)

Karlsruhe (dpa/lsw) - Wertsachen im Wert von mehreren Hunderttausend Euro haben Betrüger von einem älteren Ehepaar in Karlsruhe erbeutet. Polizeiangaben zufolge machten die Täter am Freitagabend einen sogenannten Schockanruf bei den beiden Senioren: Ein Anrufer gab sich demnach am Telefon als Amtsgerichtsmitarbeiter aus. Er behauptete, die Tochter der Eheleute habe einen tödlichen Unfall verursacht. Um zu verhindern, dass sie in Haft komme, müssten die Eltern angeblich eine Kaution bezahlen. Ein Mann holte am Wohnhaus der beiden Bargeld, Schmuck und Wertgegenstände ab und lief zu Fuß davon. Wie genau der Betrug aufflog, teilte die Polizei nicht mit.

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