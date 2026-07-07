Betrüger bringen Senioren um mehrere Hunderttausend Euro

Karlsruhe (dpa/lsw) - Wertsachen im Wert von mehreren Hunderttausend Euro haben Betrüger von einem älteren Ehepaar in Karlsruhe erbeutet. Polizeiangaben zufolge machten die Täter am Freitagabend einen sogenannten Schockanruf bei den beiden Senioren: Ein Anrufer gab sich demnach am Telefon als Amtsgerichtsmitarbeiter aus. Er behauptete, die Tochter der Eheleute habe einen tödlichen Unfall verursacht. Um zu verhindern, dass sie in Haft komme, müssten die Eltern angeblich eine Kaution bezahlen. Ein Mann holte am Wohnhaus der beiden Bargeld, Schmuck und Wertgegenstände ab und lief zu Fuß davon. Wie genau der Betrug aufflog, teilte die Polizei nicht mit.