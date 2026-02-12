Verdächtiger nach Schockanruf festgenommen

Schlier (dpa/lsw) - Nach einem Schockanruf in Schlier (Kreis Ravensburg) hat die Polizei einen 39-Jährigen auf mutmaßlich frischer Tat festgenommen. Betrüger hatten einer 69-Jährigen am Telefon vorgespielt, ein naher Angehöriger habe einen schweren Unfall verursacht, und es sei eine sechsstellige Kaution fällig, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten. Ein Verwandter bemerkte, dass die Frau Wertsachen zusammensuchte und alarmierte die Polizei.​

WNOZ WhatsApp-Kanal Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal. Zum Kanal Impressum

Einsatzkräfte stellten kurz darauf in der Nähe der Wohnung ein verdächtiges Auto mit dem 39-Jährigen fest, beschlagnahmten Beweismittel und erhärteten so den Verdacht einer Beteiligung an dem Betrug. Der Mann wurde am Mittwoch dem Haftrichter vorgeführt, der Untersuchungshaft anordnete. Der 69-Jährigen entstand kein finanzieller Schaden.