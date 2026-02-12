Kreis Ravensburg

Verdächtiger nach Schockanruf festgenommen

Fast hätte eine Frau nach einem Schockanruf Wertsachen an Betrüger gegeben. Ein aufmerksamer Verwandter alarmiert die Polizei.

Dem Opfer wurde vorgegaukelt, dass ein Verwandter einen Unfall verursacht habe. (Symbolbild) Foto: Rolf Vennenbernd/dpa
Dem Opfer wurde vorgegaukelt, dass ein Verwandter einen Unfall verursacht habe. (Symbolbild)

Schlier (dpa/lsw) - Nach einem Schockanruf in Schlier (Kreis Ravensburg) hat die Polizei einen 39-Jährigen auf mutmaßlich frischer Tat festgenommen. Betrüger hatten einer 69-Jährigen am Telefon vorgespielt, ein naher Angehöriger habe einen schweren Unfall verursacht, und es sei eine sechsstellige Kaution fällig, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten. Ein Verwandter bemerkte, dass die Frau Wertsachen zusammensuchte und alarmierte die Polizei.​

Einsatzkräfte stellten kurz darauf in der Nähe der Wohnung ein verdächtiges Auto mit dem 39-Jährigen fest, beschlagnahmten Beweismittel und erhärteten so den Verdacht einer Beteiligung an dem Betrug. Der Mann wurde am Mittwoch dem Haftrichter vorgeführt, der Untersuchungshaft anordnete. Der 69-Jährigen entstand kein finanzieller Schaden. 

Im Landkreis Ravensburg gingen laut Polizei und Staatsanwaltschaft am selben Tag zahlreiche weitere Schockanrufe ein, die meisten Angerufenen erkannten die Masche und legten auf.

