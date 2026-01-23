Bild
Neuler

Ehepaar sollte 80.000 Euro zahlen – Festnahme nach Betrug

Nach einem Schockanruf-Betrug ist ein 20-Jähriger in Untersuchungshaft. Das Ehepaar aus Neuler sollte 80.000 Euro und Wertsachen an die Täter übergeben.

Die Polizei hat einen Schockanruf-Betrüger festgenommen. (Symbolbild) Foto: David Inderlied/dpa
Die Polizei hat einen Schockanruf-Betrüger festgenommen. (Symbolbild)

Neuler (dpa/lsw) - Nach einem Schockanruf-Betrug sitzt ein Mann in Untersuchungshaft. Ein Ehepaar aus Neuler (Ostalbkreis) sollte 80.000 Euro Bargeld und Wertsachen übergeben, nachdem Betrüger vorgegeben hatten, die Tochter habe einen tödlichen Unfall verursacht. Die Kriminalpolizei nahm den 20-Jährigen nach der Übergabe am Mittwoch fest, wie Staatsanwaltschaft und Polizei mitteilten.

Der Mann wurde dem Haftrichter vorgeführt, der auf Antrag der Staatsanwaltschaft Haftbefehl erließ. Er sitzt nun in einer Justizvollzugsanstalt. Die Ermittlungen gegen die Schockanruf-Bande laufen weiter.

