Betrüger erbeuten Geld bei falscher Polizeikontrolle

Obertshausen (dpa/lhe) - Ein falscher Polizeibeamter hat in Obertshausen (Kreis Offenbach) einen Autofahrer um über 1000 Euro betrogen. Gemeinsam mit einem Komplizen habe der Unbekannte sein 50 Jahre altes Opfer am Mittwoch im Rahmen einer vermeintlichen Polizeikontrolle angehalten und dessen Bargeld gefordert, teilte die südosthessische Polizei am Morgen mit. Wie der Mann das begründet habe, sei derzeit unklar, sagte ein Sprecher der Polizei.