Wert von mehr als 30.000 Euro

Betrüger erbeuten Gold und Silber mit Schockanruf

Mit einem Schockanruf erbeuten Betrüger Gold und Silber im Wert von mehr als 30.000 Euro von einer Seniorin. Wie die Täter dabei vorgingen und was die Polizei berichtet.

Der Seniorin wurde weiß gemacht, dass sie mit ihrem Sohn gesprochen habe. (Symbolbild) Foto: Roland Weihrauch/dpa
Der Seniorin wurde weiß gemacht, dass sie mit ihrem Sohn gesprochen habe. (Symbolbild)

Langenselbold (dpa/lhe) - Mit einem sogenannten Schockanruf haben Unbekannte Gold und Silber von einer Seniorin im Main-Kinzig-Kreis erbeutet. Es gehe um einen Wert von mehr als 30.000 Euro, teilte die Polizei mit. Die Frau aus Langenselbold sei am Montagnachmittag von einem angeblichen Polizeibeamten angerufen worden. 

Der Mann habe ihr erklärt, dass ihr Sohn einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe und nun in Haft müsse - es sei denn, die Seniorin hinterlege eine Kaution. Zudem sei der Frau vorgemacht worden, dass sie mit ihrem Sohn und dessen Ehefrau telefoniert habe. «Die Täter verfügten über mehrere zutreffende Details zu den familiären Verhältnissen, was der frei erfundenen Geschichte zusätzliche Glaubwürdigkeit verlieh», so die Polizei. 

Kurz nach dem etwa einstündigen Telefongespräch habe ein etwa 60-jähriger Mann die Wertgegenstände der Dame abgeholt. Die Kriminalpolizei in Hanau hat die Ermittlungen wegen Betrugs aufgenommen.

