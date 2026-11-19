Betrüger erbeuten tonnenweise Äpfel - hoher Schaden
Dreist bestellen Unbekannte im Bodenseekreis tonnenweise Äpfel, ohne diese zu bezahlen. Weshalb ein weiterer Versuch scheiterte.
Tettnang/Kressbronn (dpa/lsw) - Tonnenweise Äpfel im Wert von mehreren Zehntausend Euro haben Betrüger im Raum Tettnang (Bodenseekreis) erbeutet. Wie die Polizei mitteilte, gaben sich die Täter in einer E-Mail als Mitarbeiter einer Handelsgenossenschaft aus und bestellten rund 60 Tonnen Äpfel bei einem Obstbaubetrieb. Eine Spedition habe dann Anfang November zwei Teillieferungen zu je gut 17 Tonnen im Wert von knapp 67.000 Euro abgeholt. Geld habe der Obstbaubetrieb allerdings nie gesehen. Die dritte Lieferung hätten die Täter storniert.
Wenige Tage später habe es einen weiteren Betrugsversuch im Raum Kressbronn gegeben. Dieser sei jedoch gescheitert, weil der Landwirt von seinem Kollegen gewarnt worden sei. Er habe den Handel abgebrochen und Anzeige erstattet. Unter falschem Namen wollten die Täter laut Polizei bei diesem Händler 44 Tonnen Äpfel im Wert von mehr als 100.000 Euro bestellen.