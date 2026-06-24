Mannheim: Betrüger attackieren 32-Jährigen mit Pfefferspray
Ein Betrugsversuch in Mannheim geht schief. Als der 32-Jährige die Polizei informieren will, greifen ihn die Unbekannten an.
Mannheim. Zwei unbekannte Männer haben nach einem gescheiterten Betrugsversuch in Mannheim einen 32-Jährigen mit Pfefferspray angegriffen. Wie die Polizei berichtet, sprachen die Unbekannten den 32-Jährigen auf Höhe des Skulpturenplatzes in der Seckenheiimer Straße an. Sie boten ihm ein iPhone 17 an. Der 32-Jährige durchschaute, dass es sich bei dem Mobiltelefon um ein Plagiat handelte. Als er die mutmaßlichen Betrüger zur Rede stellte und die Polizei informieren wollte, attackierte ihn einer der Unbekannten mit Pfefferspray. Die zwei Tatverdächtigen flohen daraufhin in Richtung Tattersall.
Der 32-Jährige kam leicht verletzt in ein Krankenhaus. Einer der Tatverdächtigen wurde wie folgt beschrieben: 20 bis 30 Jahre alt,1,80 Meter groß und kräftige Statur. Er hatte einen Ziegenbart und kurze Haare. Er trug dunkle Sportkleidung. Vom äußeren Erscheinungsbild entsprach er einem nordafrikanischen Phänotyp. Der andere soll ungefähr 55 Jahre alt gewesen sein. Er hatte auffällige silberne Zähne und war weiß gekleidet. Das Polizeirevier Mannheim-Oststadt ermittelt nun wegen Betrug und gefährlicher Körperverletzung. Zeugen werden gebeten, sich dort unter der Telefonnummer 0621 174331 0 zu melden.