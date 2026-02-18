Unfälle

Betrunkene Autofahrerin fährt Seniorin an – Führerschein weg

Eine 77-Jährige wird von einem Auto angefahren und stürzt. Ein übler Verdacht der Polizisten bestätigt sich rasch.

Die betrunkene Fahrerin musste die Beamten aufs Polizeirevier begleiten. (Symbolbild) Foto: Philipp von Ditfurth/dpa
Die betrunkene Fahrerin musste die Beamten aufs Polizeirevier begleiten. (Symbolbild)

Reichenau (dpa/lsw) - Eine betrunkene Autofahrerin hat in Reichenau (Kreis Konstanz) eine 77-jährige Fußgängerin angefahren und verletzt. Die Seniorin habe mit Krücken die Straße überqueren wollen und sei durch den Zusammenstoß gestürzt, teilte die Polizei mit. Ein Rettungswagen musste sie am Dienstag ins Krankenhaus bringen. 

Aufgrund einer Veranstaltung war die Straße für den Autoverkehr eigentlich gesperrt. Ein Alkoholtest bei der 49 Jahre alten Fahrerin ergab knapp 1,4 Promille. Die Beamten zogen den Führerschein der Frau ein. Sie erwartet nun eine Anzeige.

