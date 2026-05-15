Verfolgungsfahrt

Betrunkener Autofahrer flieht vor Polizei und baut Unfall

Betrunken und ohne Kennzeichen: Die Verfolgungsfahrt mit der Polizei endet für einen 48-Jährigen im Krankenhaus.

Der 48-Jährige lieferte sich eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei. (Symbolbild) Foto: Hendrik Schmidt/dpa
Der 48-Jährige lieferte sich eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei. (Symbolbild)

Dillenburg (dpa/lhe) - Ein 48 Jahre alter Autofahrer ist in Dillenburg (Lahn-Dill-Kreis) betrunken vor der Polizei geflohen und hat einen Unfall gebaut. Wie die Polizei mitteilte, war der Pkw mit gefälschten Kennzeichen den Beamten bereits am Mittwoch aufgefallen. Die Polizei stellte die Kennzeichen daraufhin sicher. 

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In der Nacht zu Donnerstag geriet der 48-Jährige mit seinem Auto ohne Kennzeichen erneut in das Visier der Polizei. Um sich einer Kontrolle zu entziehen, habe der Mann beschleunigt und sei davongefahren. In einer Kurve verlor er die Kontrolle und prallte gegen die Leitplanke, wie es weiter hieß. Der 48-Jährige wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Ein Atemalkoholtest ergab den Angaben zufolge einen Promillewert von 0,73.

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