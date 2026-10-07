Unfall

Betrunkener Autofahrer ruft betrunkenen Ersthelfer

Ein Mann trinkt Alkohol, setzt sich ans Steuer, baut bei Achstetten einen Unfall - und trifft auch danach keine kluge Entscheidung.

Polizisten haben in Achstetten einen betrunkenen Unfallfahrer und seinen betrunkenen Ersthelfer angetroffen. (Symbolbild) Foto: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa-Zentralbild/dpa
Polizisten haben in Achstetten einen betrunkenen Unfallfahrer und seinen betrunkenen Ersthelfer angetroffen. (Symbolbild)

Achstetten (dpa/lsw) - Ein mutmaßlich betrunkener Autofahrer hat bei Achstetten (Kreis Biberach) einen Unfall gebaut - und ausgerechnet seinen ebenfalls mutmaßlich betrunkenen Bekannten zu Hilfe gerufen. Polizeiangaben zufolge kam der 37-Jährige in der Nacht von der Straße ab. Sein Wagen überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen, der leicht verletzte Fahrer konnte aber selbst aus dem Auto kriechen. 

Statt Polizei und Rettungskräfte rief er einen Bekannten, der ebenfalls mutmaßlich alkoholisiert per Auto zur Unfallstelle fuhr - und von dort auch wieder wegfahren wollte. Zeugen hatten aber die Polizei verständigt. Die Beamten führten Atemalkoholtests bei den beiden augenscheinlich angetrunkenen Männern durch - und beide Tests ergaben einen Wert von 1,1 Promille. 

Beide Männer mussten noch Blutproben abgeben. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft sind sie ihre Führerscheine los und müssen mit Anzeigen wegen Trunkenheit im Verkehr rechnen.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Mannheim: Betrunkener Audi-Fahrer baut Unfall
Promille-Fahrt

Mannheim: Betrunkener Audi-Fahrer baut Unfall

An einer Ampel in Mannheim kracht ein Audi ins Heck eines BMW. Bei der Unfallaufnahme fällt den Polizisten der 62-jährige Fahrer schnell auf.

14.08.2026

Mannheim: Betrunkener Audi-Fahrer kracht in Unfallstelle
Blaulicht

Mannheim: Betrunkener Audi-Fahrer kracht in Unfallstelle

Ein Audi ist am Montagabend in Mannheim in eine Unfallstelle gekracht. Wie sich herausstellte, war der 57-jährige Fahrer alkoholisiert.

16.12.2025

Betrunkener Fahrer baut Unfall und flieht verletzt
Hubschrauber im Einsatz

Betrunkener Fahrer baut Unfall und flieht verletzt

Mit Tempo und Promille baut ein Fahrer im Rhein-Neckar-Kreis einen Unfall. Sein Auto überschlägt sich, dann flüchtet der Mann. Die Polizei findet ihn - und nimmt kurz darauf die Ermittlungen auf.

13.12.2025

Betrunkener Mann stiehlt Auto und baut Unfall
Alkohol am Steuer

Betrunkener Mann stiehlt Auto und baut Unfall

Während ein Fahrer eines Lieferdienstes Ware zu einem Kunden bringt, fährt ein betrunkener Mann mit dessen Wagen davon. Er verunfallt mit einem Auto, in dem eine Schwangere und zwei Kinder sitzen.

02.05.2025

Nach Unfall: Ersthelfer klaut Fahrrad des Verunglückten
Diebstahl

Nach Unfall: Ersthelfer klaut Fahrrad des Verunglückten

Ein betrunkener 19-Jähriger baut einen Fahrradunfall. Seinem Ersthelfer ist jedoch nicht zu trauen.

27.10.2024