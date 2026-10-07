Betrunkener Autofahrer ruft betrunkenen Ersthelfer
Ein Mann trinkt Alkohol, setzt sich ans Steuer, baut bei Achstetten einen Unfall - und trifft auch danach keine kluge Entscheidung.
Achstetten (dpa/lsw) - Ein mutmaßlich betrunkener Autofahrer hat bei Achstetten (Kreis Biberach) einen Unfall gebaut - und ausgerechnet seinen ebenfalls mutmaßlich betrunkenen Bekannten zu Hilfe gerufen. Polizeiangaben zufolge kam der 37-Jährige in der Nacht von der Straße ab. Sein Wagen überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen, der leicht verletzte Fahrer konnte aber selbst aus dem Auto kriechen.
Statt Polizei und Rettungskräfte rief er einen Bekannten, der ebenfalls mutmaßlich alkoholisiert per Auto zur Unfallstelle fuhr - und von dort auch wieder wegfahren wollte. Zeugen hatten aber die Polizei verständigt. Die Beamten führten Atemalkoholtests bei den beiden augenscheinlich angetrunkenen Männern durch - und beide Tests ergaben einen Wert von 1,1 Promille.
Beide Männer mussten noch Blutproben abgeben. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft sind sie ihre Führerscheine los und müssen mit Anzeigen wegen Trunkenheit im Verkehr rechnen.