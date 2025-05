Betrunkener Mann stiehlt Auto und baut Unfall

Rüsselsheim (dpa/lhe) - Ein betrunkener Mann hat in Rüsselsheim im Landkreis Groß-Gerau einen Unfall mit einem gestohlenen Auto verursacht und damit eine Schwangere und zwei Kinder in Gefahr gebracht. Der 37-Jährige hatte sich laut Polizeiangaben am Donnerstag in den Wagen eines Lieferdienstes gesetzt und war davon gefahren, als der Fahrer gerade Ware zu einem Kunden brachte.