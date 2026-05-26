Kriminalität

Betrunkener Autofahrer tritt Polizistin in den Bauch

Eine Fahrt in extremen Schlangenlinien endet für einen 55-Jährigen in Nürtingen nicht nur mit einem Unfall, sondern auch mit juristischen Konsequenzen.

In Nürtingen hat ein 55-Jähriger mit mehr als drei Promille am Steuer einen Unfall gebaut und sich bei der anschließenden Blutentnahme heftig zur Wehr gesetzt. (Symbolbild) Foto: Bodo Schackow/dpa
In Nürtingen hat ein 55-Jähriger mit mehr als drei Promille am Steuer einen Unfall gebaut und sich bei der anschließenden Blutentnahme heftig zur Wehr gesetzt. (Symbolbild)

Nürtingen (dpa/lsw) - Ein betrunkener 55-Jähriger hat in Nürtingen (Landkreis Esslingen) sich selbst und andere im Straßenverkehr gefährdet und anschließend eine Beamtin angegriffen. Wie die Polizei mitteilte, erwarte den Unfallfahrer nun «eine ganze Reihe von Strafanzeigen».

Zeugen hatten die Ermittler alarmiert. Demnach sei der 55-Jährige mit seinem Wagen in derart starken Schlangenlinien unterwegs gewesen, dass es mehrfach zu Beinaheunfällen mit dem Gegenverkehr gekommen sein soll. Beim Einparken touchierte er schließlich ein stehendes Auto. Als die Polizei eintraf, versuchte der Fahrer gerade auszusteigen. Dabei stieß er seine Wagentür laut Ermittlern derart unachtsam auf, dass sie erneut gegen das zuvor beschädigte Fahrzeug krachte.

Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als drei Promille. Die Beamten ordneten daraufhin eine Blutentnahme an. Gegen diese Maßnahme habe sich der 55-Jährige auf dem Polizeirevier heftig gewehrt, hieß es von den Einsatzkräften. Im Zuge der Auseinandersetzung trat er einer Polizistin in den Bauch. Ernsthaft verletzt worden sei bei dem Vorfall aber niemand. Die Beamten beschlagnahmten den Führerschein des Randalierers. Die genaue Schadenshöhe an den Fahrzeugen ist bislang nicht bekannt.

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