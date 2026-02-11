Kriminalität

Betrunkener bedroht Männer mit Küchenmesser

Erst stößt er einen Roller um und geht weg. Dann kommt er wieder - mit einem Messer in der Hand.

Die Polizei nahm den Mann fest. (Symbolbild) Foto: Bernd Weißbrod/dpa
Die Polizei nahm den Mann fest. (Symbolbild)

Frankfurt (dpa/lhe) - Ein Betrunkener hat am Dienstagabend in Frankfurt zwei Männer mit einem Küchenmesser bedroht. Einen der Männer habe er sogar kurzzeitig verfolgt, teilte die Polizei mit. Vor der Bedrohung habe der 54-Jährige einen Roller umgestoßen und sei von dessen Besitzer darauf angesprochen worden.

Wenig später sei der Betrunkene dann zurückgekommen und habe dabei das Küchenmesser in der Hand gehalten. Damit soll er laut Polizei Stichbewegungen ausgeführt haben. An einem nahegelegenen Einkaufsmarkt habe er dann einen zweiten Mann bedroht und diesen verfolgt. Die Polizei nahm den 54-Jährigen fest. Ein Atemalkoholtest habe einen Wert von mehr als zwei Promille ergeben.

