Betrunkener bedroht Tankstellenkunden mit Schreckschusswaffe

Ilsfeld (dpa/lsw) - Ein Mann soll an einer Tankstelle in Ilsfeld (Kreis Heilbronn) Kunden mit einer Schreckschusswaffe bedroht haben. Der 35-Jährige habe sich zuerst mit einem Kunden derart angelegt, dass der Streit beinahe in eine Schlägerei ausgeartet war, teilte die Polizei mit.