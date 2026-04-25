Betrunkener Busfahrer wird mit 2,4 Promille Führerschein los
Ein Fahrgast alarmiert die Polizei: In Hanau stoppt eine Streife einen betrunkenen Busfahrer am Hauptbahnhof.
Hanau (dpa) - Die Polizei hat im hessischen Hanau einen betrunkenen Busfahrer aus dem Verkehr gezogen. Ein Fahrgast hatte bemerkt, dass der Mann eine starke Alkoholfahne hatte, er alarmierte daraufhin die Polizei. Wie die Beamten mitteilten, traf eine Streife den Busfahrer am Hauptbahnhof an.
Ein Atemalkoholtest ergab bei ihm einen Wert von 2,41 Promille. Der 57-Jährige musste daraufhin am Freitagabend sofort seinen Führerschein abgeben. Die Beamten leiteten zudem ein Strafverfahren wegen Verdachts der Trunkenheit im Verkehr ein.