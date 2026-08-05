Unfall

Betrunkener fährt auf Kreisverkehr - Führerschein weg

Mit 2,3 Promille ist ein 62-Jähriger auf die Mittelinsel eines Kreisverkehrs gerauscht. Das hat Folgen.

Im Rausch ist ein Mann auf eine Verkehrsinsel eines Kreisverkehrs bei Rottweil gefahren. (Symbolbild) Foto: Jens Büttner/dpa
Im Rausch ist ein Mann auf eine Verkehrsinsel eines Kreisverkehrs bei Rottweil gefahren. (Symbolbild)

Rottweil (dpa/lsw) - Ein betrunkener Autofahrer ist bei Rottweil in Schlangenlinien über die Landstraße gefahren, mehrfach auf die Gegenfahrbahn geraten und schließlich auf der Mittelinsel eines Kreisverkehrs gelandet. Von dort setzte der 62-Jährige zurück und prallte gegen ein wartendes Auto, wie die Polizei berichtete. Ein Atemalkoholtest ergab 2,3 Promille. Der Mann musste seinen Führerschein abgeben.

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