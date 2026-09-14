Betrunkener Fahrdienstleiter sorgt für Stopp von Bahnverkehr

Gengenbach (dpa/lsw) - Ein betrunkener Fahrdienstleiter hat dafür gesorgt, dass der Bahnverkehr auf der Schwarzwaldbahn zum Erliegen kam. Für rund eine Stunde fuhren dort keine Züge mehr, wie die Bundespolizei mitteilte. Grund dafür war, dass der 29 Jahre alte Fahrdienstleiter in Gengenbach (Ortenaukreis) nicht erreichbar war. Da die Beamten von einem medizinischen Notfall ausgingen, wurde der Rettungsdienst alarmiert.

Als die Einsatzkräfte ankamen, waren die Türen des Stellwerks verriegelt. Durch die Fenster sahen sie den 29-Jährigen augenscheinlich bewusstlos in einem Bett. Erst nach wiederholtem, lauten Klopfen öffnete er die Tür.

Leere Bierflaschen und Drogen gefunden

Er wurde durch den Rettungsdienst versorgt. Die Beamten fanden leere Bierflaschen in dem Gebäude. Das kombiniert mit dem Verhalten des Mannes deutete darauf hin, dass er betrunken war. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund einem Promille. Im Geldbeutel des 29-Jährigen fanden sie zudem eine weiße Substanz. Laut dem Fahrdienstleiter soll das Kokain gewesen sein. Als ein Ersatz eintraf, konnte der Bahnverkehr wieder anlaufen.