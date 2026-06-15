Landkreis Karlsruhe

Betrunkener Fahrer flüchtet vor Polizeikontrolle

Ein Mann flieht mit 1,6 Promille im Blut vor der Polizei und verliert dabei mehrfach die Kontrolle über sein Auto. Seine riskante Fahrt endet abrupt.

Die Polizei wollte den 73-Jährigen einer Kontrolle unterziehen. (Symbolbild) Foto: Bernd Weißbrod/dpa
Die Polizei wollte den 73-Jährigen einer Kontrolle unterziehen. (Symbolbild)

Graben-Neudorf (dpa/lsw) - Ein betrunkener 73-jähriger Autofahrer hat bei Graben-Neudorf (Landkreis Karlsruhe) eine riskante Flucht vor einer Polizeikontrolle hingelegt. Während der Fahrt verlor der Mann offenbar mehrfach kurzzeitig die Kontrolle über sein Auto und geriet auf die Gegenfahrbahn, wie die Polizei mitteilte. Die Flucht fand schließlich auf einem Aussiedlerhof ein jähes Ende, da der Mann aufgrund der dortigen baulichen Gegebenheiten nicht mehr weiterfahren konnte.

Zuvor war der 73-Jährige am Samstag aufgrund seiner unsicheren Fahrweise ins Visier einer Polizeistreife geraten. Als die Beamten den Mann kontrollieren wollten, habe dieser beschleunigt und sei mit stark überhöhter Geschwindigkeit davongefahren. Auf seiner Flucht nutzte der Mann sowohl Wald- und Feldwege als auch Orts-, Kreis- und Bundesstraßen. 

Ein Atemtest ergab bei dem Fahrer einen Wert von rund 1,6 Promille, weshalb er auf dem Polizeirevier nicht nur eine Blutprobe, sondern auch seinen Führerschein abgeben musste. Zu einem Unfall kam es nicht. Die Polizei sucht nach Zeugen der Fluchtfahrt.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Betrunkener Fahrer baut Unfall und flieht verletzt
Hubschrauber im Einsatz

Betrunkener Fahrer baut Unfall und flieht verletzt

Mit Tempo und Promille baut ein Fahrer im Rhein-Neckar-Kreis einen Unfall. Sein Auto überschlägt sich, dann flüchtet der Mann. Die Polizei findet ihn - und nimmt kurz darauf die Ermittlungen auf.

13.12.2025

Betrunkener Autofahrer flieht vor Polizeikontrolle
Verkehrskontrolle

Betrunkener Autofahrer flieht vor Polizeikontrolle

Wegen seiner Fahrweise fällt der Mann einer Streife auf. Doch anstatt anzuhalten, gibt er Gas.

06.11.2025

Autofahrer flieht mehrfach vor Polizeikontrolle
Grenzkontrolle durchbrochen

Autofahrer flieht mehrfach vor Polizeikontrolle

Bei einer Grenzkontrolle ergreift ein 25-Jähriger die Flucht. Die Polizei findet ihn - er flieht erneut. Das bleibt nicht ohne Folgen.

17.10.2025

Mann flüchtet zweimal vor Polizei – 1,5 Promille im Blut
Auf der Autobahn 5

Mann flüchtet zweimal vor Polizei – 1,5 Promille im Blut

Ein Auto steht am Straßenrand. Als eine Polizeistreife auftaucht, gibt der Mann am Steuer Gas. Die erste von zwei Verfolgungsfahrten beginnt.

10.02.2025

Mann flieht vor Polizeikontrolle - drei Verletzte
Unfall

Mann flieht vor Polizeikontrolle - drei Verletzte

Ein Mann flüchtet mit seinem Auto vor einer Polizeikontrolle und prallt auf einen Streifenwagen. Er muss danach im Krankenhaus behandelt werden, ebenso wie sein Beifahrer und ein Polizist.

12.09.2024