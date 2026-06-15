Betrunkener Fahrer flüchtet vor Polizeikontrolle
Ein Mann flieht mit 1,6 Promille im Blut vor der Polizei und verliert dabei mehrfach die Kontrolle über sein Auto. Seine riskante Fahrt endet abrupt.
Graben-Neudorf (dpa/lsw) - Ein betrunkener 73-jähriger Autofahrer hat bei Graben-Neudorf (Landkreis Karlsruhe) eine riskante Flucht vor einer Polizeikontrolle hingelegt. Während der Fahrt verlor der Mann offenbar mehrfach kurzzeitig die Kontrolle über sein Auto und geriet auf die Gegenfahrbahn, wie die Polizei mitteilte. Die Flucht fand schließlich auf einem Aussiedlerhof ein jähes Ende, da der Mann aufgrund der dortigen baulichen Gegebenheiten nicht mehr weiterfahren konnte.
Zuvor war der 73-Jährige am Samstag aufgrund seiner unsicheren Fahrweise ins Visier einer Polizeistreife geraten. Als die Beamten den Mann kontrollieren wollten, habe dieser beschleunigt und sei mit stark überhöhter Geschwindigkeit davongefahren. Auf seiner Flucht nutzte der Mann sowohl Wald- und Feldwege als auch Orts-, Kreis- und Bundesstraßen.
Ein Atemtest ergab bei dem Fahrer einen Wert von rund 1,6 Promille, weshalb er auf dem Polizeirevier nicht nur eine Blutprobe, sondern auch seinen Führerschein abgeben musste. Zu einem Unfall kam es nicht. Die Polizei sucht nach Zeugen der Fluchtfahrt.