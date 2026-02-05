Betrunkener Fahrer kracht mit Auto in Linienbus

Neuenbürg (dpa/lsw) - Ein betrunkener Fahrer ist mit seinem Auto bei Neuenbürg im Enzkreis mit einem Linienbus zusammengestoßen. Der Mann wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte.

Demnach hatte der 58 Jahre alte Fahrer am Mittwochabend nach bisherigen Erkenntnissen in einer Kurve die Kontrolle über seinen Wagen verloren. Sein Auto prallte in den entgegenkommenden Linienbus, in dem drei Fahrgäste waren. Busfahrer und Fahrgäste blieben den Angaben zufolge unverletzt. Ein Atemalkoholvortest bei dem Autofahrer habe einen Wert von mehr als 1,2 Promille ergeben.