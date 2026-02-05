Betrunkener Fahrer kracht mit Auto in Linienbus
Ein 58-Jähriger verliert die Kontrolle über seinen Wagen.
Neuenbürg (dpa/lsw) - Ein betrunkener Fahrer ist mit seinem Auto bei Neuenbürg im Enzkreis mit einem Linienbus zusammengestoßen. Der Mann wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte.
Demnach hatte der 58 Jahre alte Fahrer am Mittwochabend nach bisherigen Erkenntnissen in einer Kurve die Kontrolle über seinen Wagen verloren. Sein Auto prallte in den entgegenkommenden Linienbus, in dem drei Fahrgäste waren. Busfahrer und Fahrgäste blieben den Angaben zufolge unverletzt. Ein Atemalkoholvortest bei dem Autofahrer habe einen Wert von mehr als 1,2 Promille ergeben.
Der Bus war nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Wegen ausgelaufener Betriebsstoffe reinigten Spezialkräfte die Fahrbahn. Die Straße wurde für drei Stunden voll gesperrt. Die Polizei ermittelt wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.