Unfälle

Betrunkener Fahrer kracht mit Auto in Linienbus

Ein 58-Jähriger verliert die Kontrolle über seinen Wagen.

Die Polizei ermittelt. (Symbolbild) Foto: Daniel Vogl/dpa
Die Polizei ermittelt. (Symbolbild)

Neuenbürg (dpa/lsw) - Ein betrunkener Fahrer ist mit seinem Auto bei Neuenbürg im Enzkreis mit einem Linienbus zusammengestoßen. Der Mann wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte.

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Demnach hatte der 58 Jahre alte Fahrer am Mittwochabend nach bisherigen Erkenntnissen in einer Kurve die Kontrolle über seinen Wagen verloren. Sein Auto prallte in den entgegenkommenden Linienbus, in dem drei Fahrgäste waren. Busfahrer und Fahrgäste blieben den Angaben zufolge unverletzt. Ein Atemalkoholvortest bei dem Autofahrer habe einen Wert von mehr als 1,2 Promille ergeben. 

Der Bus war nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Wegen ausgelaufener Betriebsstoffe reinigten Spezialkräfte die Fahrbahn. Die Straße wurde für drei Stunden voll gesperrt. Die Polizei ermittelt wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Betrunkener Autofahrer prallt gegen Eisenbahnwagen-Skulptur
Unfälle

Betrunkener Autofahrer prallt gegen Eisenbahnwagen-Skulptur

Ein Autofahrer verliert die Kontrolle über seinen Wagen und gerät auf einen Kreisverkehr. Das Auto landet auf einem Kunstobjekt.

02.11.2025

Autofahrer verliert Kontrolle und prallt gegen Bäume
Unfälle

Autofahrer verliert Kontrolle und prallt gegen Bäume

Ein 29-Jähriger wird nach einem Crash aus seinem Auto geschnitten. Der Wagen ist völlig zerstört. Was ist zum Unfallhergang bekannt?

19.09.2025

Fahrer verliert Kontrolle über Auto - drei Verletzte
Unfälle

Fahrer verliert Kontrolle über Auto - drei Verletzte

Ein Autofahrer gerät mit seinem Wagen ins Schleudern und landet im Graben. Durch den Aufprall wird einer der Insassen in dem Auto eingeklemmt.

03.11.2024

Auto kracht in Österreich in Pizzeria - Drei Schwerverletzte
Unfälle

Auto kracht in Österreich in Pizzeria - Drei Schwerverletzte

Auf regennasser Straße verliert ein Autofahrer die Kontrolle über seinen Wagen. Er kracht durch die Glaswand einer Pizzeria und rammt mehrere Tische. Menschen werden schwer verletzt.

26.08.2024

Landkreis Fulda

Linienbus kracht auf Auto: Fahrerin verletzt

04.09.2023