Betrunkener filmt und beleidigt Retter – Polizei greift ein
Während Sanitäter um die Versorgung eines Patienten bemüht sind, soll ein Mann gefilmt und gepöbelt haben. Was den Mann nun erwartet.
Öhringen (dpa/lsw) - Ein Betrunkener hat in Öhringen im Hohenlohekreis einen Rettungseinsatz gestört und ist in Gewahrsam genommen worden. Der 44-Jährige soll in der Nacht zum Sonntag die Rettungskräfte beim Versorgen eines Patienten gefilmt und beleidigt haben. Grund des Einsatzes war ein medizinischer Notfall, wie ein Polizeisprecher sagte. Alarmierte Polizisten nahmen den alkoholisierten Mann in Gewahrsam. Er muss mit einer Anzeige rechnen.