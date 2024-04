Betrunkener soll Sanitäter und Polizisten angegriffen haben

Idstein (dpa/lhe) - Ein betrunkener Mann soll in Idstein einen Sanitäter sowie zwei Polizisten angegriffen und verletzt haben. Der Sanitäter habe medizinisch versorgt werden müssen, teilte die Polizei in Wiesbaden am Montag mit. Die Rettungskräfte waren am Samstagabend alarmiert worden, weil der betrunkene, mit Schürfwunden übersäte 25-Jährige an der Hauptstraße im Stadtteil Wörsdorf auf dem Boden saß. Dem Sanitäter schlug er den Angaben zufolge mit einem Stock mehrfach auf Kopf und Körper. Als die Polizisten ihn zu Boden brachten und fesselten, biss er einen von ihnen in die Schulter, den anderen trat er gegen das Bein, wie es hieß. Zur ärztlichen Versorgung wurde er in eine Klinik gebracht und anschließend in Gewahrsam genommen.