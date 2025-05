Mannheim: Betrunkener 28-Jähriger würgt eine 19-Jährige und ohrfeigt Polizisten 

Mannheim. Ein 28-Jähriger hat eine 19-Jährige in den frühen Morgenstunden in der Mannheimer Innenstadt plötzlich gewürgt. Als der Angreifer von der Polizei dazu befragt werden sollte, hat er einem Polizisten mit der flachen Hand ins Gesicht geschlagen: Gegen 04.45 Uhr war die junge Frau mit ihren drei zwischen 18 und 26 Jahre alten Begleiterinnen im Quadrat M 7 zu Fuß in Richtung des Hauptbahnhofs unterwegs, als der 28-jährige Mann den Weg der vier Frauen kreuzte. Im Verlauf eines Gespräches zwischen einer der Frauen und dem Mann wurde dieser plötzlich aggressiv und ging aus bislang unbekannten Gründen auf die 19-Jährige los. Er würgte sie am Hals, sodass sie zu Boden ging und im Anschluss durch den Rettungsdienst untersucht werden musste.