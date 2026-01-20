Bild
Gewalt

Betrunkener greift Polizisten an

Ein Streit eskaliert: Ein 37-Jähriger verletzt einen Beamten, nachdem er bereits seine Partnerin attackiert hatte. Was die Polizei zu seinem Zustand sagt.

Der Betrunkene habe sich den Polizisten gegenüber äußerst aggressiv verhalten. (Symbolbild) Foto: Rolf Vennenbernd/dpa
Der Betrunkene habe sich den Polizisten gegenüber äußerst aggressiv verhalten. (Symbolbild)

Fellbach (dpa/lsw) - Ein 37 Jahre alter Mann hat in Fellbach im Rems-Murr-Kreis nach einem Streit mit seiner Lebensgefährtin einen Polizisten leicht verletzt. Wie die Polizei mitteilte, war der Mann offenbar betrunken und verhielt sich äußerst aggressiv. 

Demnach sei der Mann zuvor auch seine Partnerin körperlich angegangen. Als die Beamten ihn in Gewahrsam nehmen wollten, wehrte sich der Mann heftig und verletzte dabei einen Polizisten leicht. Wegen seines psychischen Zustands brachten die Einsatzkräfte den 37-Jährigen anschließend in eine Spezialklinik. Er müsse mit einer Anzeige rechnen.

