21-Jähriger soll Partnerin und Polizisten attackiert haben

Hanau (dpa/lhe) - Ein 21 Jahre alter Mann soll erst seine Lebensgefährtin und deren Bruder angegangen und danach zwei Polizisten angegriffen haben. Die Beamten setzten ein sogenanntes Distanzelektroimpulsgerät – umgangssprachlich auch Taser – ein und nahmen den Mann fest, wie die Polizei mitteilte.

WNOZ WhatsApp-Kanal Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal. Zum Kanal Impressum

Zuvor war die Polizei in Hanau den Angaben nach zu einem Konflikt gerufen worden. Der 21-Jährige soll unter Alkoholeinfluss «gegenüber seiner Lebensgefährtin und deren Bruder gewalttätig geworden sein», hieß es. Als die Polizei eintraf, sei er in einer nahegelegenen Unterführung gewesen.

Bei seiner Überprüfung habe er in Richtung einer Polizistin geschlagen und deren Kollegen mit dem Ellbogen an der Schläfe getroffen. «Die Polizeibeamtin erlitt eine leichte Verletzung am Bein, der Beamte am Kopf», teilte die Polizei mit. Er habe später auch in Richtung von Rettungssanitätern getreten.