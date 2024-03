Gestellter mutmaßlicher Dieb will Polizist Taser entreißen

Wiesbaden (dpa/lhe) - Ein 39 Jahre alter mutmaßlicher Ladendieb und sein 47-jähriger Bekannter sind am Samstagabend in Wiesbaden handgreiflich geworden. Der 47-Jährige bedrohte einen Ladendetektiv mit einer Glasflasche, der 39-Jährige versuchte, einem Polizisten den Taser zu entreißen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Die beiden alkoholisierten Männer wurden demnach schließlich festgenommen.