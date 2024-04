Flüchtender Ladendieb kommt bei Unfall auf A66 ums Leben

Frankfurt (dpa/lhe) - Ein flüchtender mutmaßlicher Ladendieb ist auf der Autobahn 66 nahe Frankfurt von einem Auto erfasst und tödlich verletzt worden. Nach Polizeiangaben vom Montag waren Zeugen am Freitagabend zwei Männer aufgefallen, die mit Kleidung aus einem Geschäft eines Einkaufszentrums flüchteten. Eine Polizeistreife entdeckte die beiden Männer nach weiteren Zeugenhinweisen in einem Feld. Als die Beamten sie ansprachen, seien die Männer zu Fuß in Richtung der nahen Autobahn gerannt. Da Lebensgefahr bestand, habe die Streife bewusst auf eine Verfolgung verzichtet.