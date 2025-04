Betrunkener klingelt wahllos an Haus und greift Bewohner an

Frankfurt (dpa/lhe) - Ein betrunkener Mann hat in Frankfurt wahllos an einem Mehrfamilienhaus geklingelt und den antwortenden Anwohner mit einer Glasflasche angegriffen. «Der 23-Jährige schlug und trat den Mann an der Wohnungstür und schlug ihm darüber hinaus eine mitgeführte Glasflasche gegen den Kopf», teilte die Polizei mit. «Nach bisherigen Ermittlungen bestand keine Verbindung zwischen den beiden Personen.»