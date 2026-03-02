Kriminalität

Betrunkener mit Axt beschädigt Haltestelle

Ein 64-Jähriger sorgt in Rüsselsheim für Aufsehen, als er an einer Bushaltestelle randaliert.

Ein Betrunkener wurde in Polizeigewahrsam genommen. (Symbolbild) Foto: Jens Büttner/dpa
Ein Betrunkener wurde in Polizeigewahrsam genommen. (Symbolbild)

Rüsselsheim (dpa/lhe) - Ein betrunkener Mann hat in Rüsselsheim mit einer Axt die Verglasung einer Bushaltestelle beschädigt. Es sei ein Schaden von rund 1.000 Euro entstanden, teilte das Polizeipräsidium in Darmstadt mit. Zeugen hatten die Tat des 64-Jährigen am Freitagmittag beobachtet und die Polizei alarmiert. Laut einem ersten Test hatte der Mann 1,9 Promille Alkohol intus. Er wurde in Polizeigewahrsam genommen.

