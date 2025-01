Mann randaliert in Spielhalle und verursacht hohen Schaden

Seeheim-Jugenheim (dpa/lhe) - Ein Mann hat in einer Spielhalle im Landkreis Darmstadt-Dieburg randaliert und einen hohen Schaden verursacht. Zeugen berichteten laut Polizei, dass der 53-Jährige zunächst mit bloßen Händen auf die Geräte eingeschlagen habe, bevor er zu einer Axt griff und weiter auf sie einschlug. Insgesamt habe er vier Automaten in der Spielhalle in Seeheim-Jugenheim irreparabel beschädigt. Polizeibeamte nahmen den Mann vorläufig fest. Aufgrund seines psychischen Ausnahmezustandes habe man ihn in eine psychiatrische Einrichtung gebracht.