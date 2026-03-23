2,4 Promille

Betrunkener rammt Autos in Mannheim

Starker Alkoholgeruch, schwankender Gang: Autobesitzer stellen einen 34-Jährigen zur Rede, nachdem er ihre Fahrzeuge rammt. Die Polizei zieht Konsequenzen.

Die Polizei stellte den Führerschein des Mannes sicher. (Symbolbild) Foto: Philipp von Ditfurth/dpa
Die Polizei stellte den Führerschein des Mannes sicher. (Symbolbild)

Mannheim (dpa/lsw) - Ein betrunkener Autofahrer hat in Mannheim mindestens fünf geparkte Autos beschädigt sowie zwei Straßenpfosten. Wie die Polizei mitteilte, war der 34-jährige Mann «in absolut fahruntüchtigem Zustand» mit seinem Auto in der Innenstadt unterwegs. 

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Drei Besitzer von beschädigten Fahrzeugen sprachen den Mann daraufhin an, dessen «Alkoholisierung (...) durch starken Alkoholgeruch, schwankenden Gang und verwaschene Aussprache wahrnehmbar» war. Ein Atemalkoholtest habe einen Wert von 2,4 Promille ergeben. Sein Führerschein wurde sichergestellt.

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