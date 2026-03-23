Absolut fahruntüchtiger Zustand

Mannheim: Trunkenheitsfahrt mit über zwei Promille und mächtigem Schaden

Ein 34-Jähriger fährt betrunken durch die Mannheimer Innenstadt. Dabei baut er gleich mehrere Unfälle.

Der Unfallverursacher fuhr mit über zwei Promille durch Mannheim (Symbolbild). Foto: Adobe Stock
Der Unfallverursacher fuhr mit über zwei Promille durch Mannheim (Symbolbild).

Mannheim. Ein stark betrunkener Autofahrer hat am Sonntagabend gegen 20.30 Uhr mehrere Unfälle in der Mannheimer Innenstadt verursacht. Wie die Polizei mitteilt, entstand dabei im Bereich des Quadrats C5 erheblicher Sachschaden. Der 34-jährige Mann fuhr dabei in absolut fahruntüchtigem Zustand durch die Stadt, als er zwischen den Quadraten C5 und B5 in eine baustellenbedingte Sackgasse einbog.

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Beim Wenden beschädigte er dann mindestens vier ordnungsgemäß geparkte Autos sowie einen Straßenpfosten. Anschließend setzte er seine Fahrt in Richtung Friedrich-List-Schule fort. An der Kreuzung der Quadrate B5/C5/B6/C6 rammte er erneut ein geparktes Auto. Auch das nächste Wendemanöver ließ nicht lange auf sich warten. Hierbei kam er von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen Straßenpfosten.

Der 34-Jährige stoppte sein Auto daraufhin eigenständig. Drei aufmerksame Zeugen, die zugleich Besitzer von geschädigten Fahrzeugen waren, sprachen ihn an. Gegenüber den Zeugen sowie der alarmierten Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Mannheim-Innenstadt zeigte sich der Unfallverursacher sofort geständig. Durch seinen starken Alkoholgeruch, schwankenden Gang und verwaschene Aussprache war seine Alkoholisierung deutlich wahrnehmbar. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,4 Promille.

Auf dem Polizeirevier wurde dem Mann zusätzlich eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Bis zur Entscheidung der Staatsanwaltschaft darf er kein Fahrzeug mehr führen und sieht sich nun einem Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs gegenüber.

Der entstandene Gesamtsachschaden liegt bei vermutlich mindestens 15.000 Euro. Die weiteren Ermittlungen hat das Polizeirevier Mannheim-Innenstadt übernommen. (sig)

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