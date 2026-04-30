Freiburg

Betrunkener schläft im Gleisbett – Zugverkehr angehalten

Mit 1,7 Promille schläft ein 19‑Jähriger mitten im Freiburger Hauptbahnhof auf den Gleisen – und legt so den Zugverkehr lahm. Was ihm nun droht.

Die Bundespolizei weckte den Mann und brachte ihn auf das Revier. (Symbolbild) Foto: Sven Hoppe/dpa
Die Bundespolizei weckte den Mann und brachte ihn auf das Revier. (Symbolbild)

Freiburg (dpa/lsw) -  Ein 19‑Jähriger ist im Gleisbett des Hauptbahnhofs Freiburg eingeschlafen und hat den Zugverkehr kurzzeitig zum Erliegen gebracht. Bahnmitarbeiter alarmierten die Bundespolizei. Die Einsatzkräfte fanden den Mann am Mittwochabend schlafend zwischen den Gleisen 5 und 6, sperrten den Bereich kurzzeitig und holten ihn unverletzt aus dem Gleisbett, wie die Bundespolizei mitteilte. 

Anschließend brachten sie den 19-Jährigen auf das Revier. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab rund 1,7 Promille, sodass der Mann bis zum frühen Morgen in Gewahrsam blieb. Die Bundespolizei leitete ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen unerlaubten Aufenthalts im Gleis gegen den Mann ein.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Mensch im Gleis legt ICE-Strecke lahm – Polizei sucht Zeugen
Zug

Mensch im Gleis legt ICE-Strecke lahm – Polizei sucht Zeugen

Notbremsung auf ICE-Strecke: Eine Person im Gleisbett legt den Bahnverkehr bei Graben-Neudorf lahm. Die Bundespolizei sucht Zeugen.

30.04.2026

1,7 Promille - Betrunkener überschlägt sich mit Auto
Enzkreis

1,7 Promille - Betrunkener überschlägt sich mit Auto

Ein betrunkener Autofahrer kommt mit dem Wagen von der Straße ab und landet auf dem Dach. Was ihm nun droht.

19.04.2026

Mannheim: Betrunkener Autofahrer fährt ins Gleisbett
Mit 2 Promille am Steuer

Mannheim: Betrunkener Autofahrer fährt ins Gleisbett

Ein 36-Jähriger fährt mit seinem Auto in Mannheim ins Straßenbahn-Gleisbett. Die Beamten merken schnell: Der Mann ist betrunken.

28.08.2025

Betrunkener schläft während Polizeikontrolle ein
Pforzheim

Betrunkener schläft während Polizeikontrolle ein

Ein Radfahrer wird von der Polizei angehalten. Er ist stark betrunken. Und dann schläft er auch noch während des Einsatzes ein.

21.08.2025

Unfälle

Betrunkener fährt auf Gleise - Zugverkehr unterbrochen

26.11.2023