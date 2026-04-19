1,7 Promille - Betrunkener überschlägt sich mit Auto

Ölbronn-Dürrn (dpa/lsw) - Ein betrunkener Autofahrer hat sich bei Ölbronn-Dürrn (Enzkreis) mit seinem Wagen überschlagen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,7 Promille, wie die Polizei mitteilte. Der 38-jährige Fahrer musste seinen Führerschein abgeben.

Nach Angaben der Polizei geriet der Mann am Sonntagabend in einer Linkskurve in den Grünstreifen. Das Fahrzeug habe übersteuert, sich daraufhin überschlagen und sei neben der Fahrbahn auf dem Dach gelandet. Der Fahrer zog sich bei dem Unfall demnach eine Platzwunde am Kopf zu und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf 35.000 Euro. Der 38-Jährige wurde wegen Gefährdung des Straßenverkehrs angezeigt.