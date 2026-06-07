Zu schnell unterwegs

Auto überschlägt sich und landet auf Stadtbahngleisen

Bei einem Unfall wird ein Auto auf die Schienen der Stadtbahn geschleudert und bleibt auf dem Dach liegen. Warum es zu dem Vorfall kam.

Laut Polizei war der Wagen zu schnell unterwegs. (Symbolbild) Foto: Soeren Stache/dpa
Laut Polizei war der Wagen zu schnell unterwegs. (Symbolbild)

Stuttgart (dpa/lsw) - Ein Auto hat sich in Stuttgart überschlagen und ist auf dem Dach auf Straßenbahngleisen liegen geblieben. Zwei Menschen wurden bei dem Unfall verletzt, wie eine Polizeisprecherin sagte. 

Den Angaben zufolge war der Fahrer in der Nacht zu schnell unterwegs und sei mit seinem Fahrzeug gegen einen Bordstein geprallt. Durch die Wucht der Kollision wurde der Wagen auf die Gleise der Stadtbahn geschleudert. 

Der Fahrer selbst blieb unverletzt. Die beiden Mitfahrer erlitten leichte Verletzungen.

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