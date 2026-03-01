Betrunkener schlägt auf Rettungssanitäter ein
Ein Rettungssanitäter will einem Betrunkenen nach einem Sturz helfen. Doch im Rettungswagen schlägt der Mann plötzlich zu.
Wiesbaden (dpa/lhe) - Ein 53 Jahre alter, betrunkener Mann hat einen Rettungssanitäter in einem Rettungswagen in Wiesbaden angegriffen. Er habe unvermittelt auf den behandelnden Sanitäter eingeschlagen, teilte die Polizei mit. Dieser sei dabei leicht verletzt worden.
Die Rettungskräfte waren in der Nacht auf Samstag gerufen worden, da «eine stark alkoholisierte Person nach einem Sturz medizinische Hilfe» brauchte, hieß es. Der 53-Jährige sollte zur Behandlung in ein Krankenhaus transportiert werden.
Ein weiterer Sanitäter habe den Mann dann bis zum Eintreffen der Polizei von weiteren Übergriffen abgehalten, schrieb die Polizei. Er sei zum Ausnüchtern in Gewahrsam genommen worden. Gegen ihn wurde demnach ein Strafverfahren wegen des tätlichen Angriffs auf Rettungskräfte eingeleitet.