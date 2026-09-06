Betrunkener soll Ordnungsdienst und Polizei attackiert haben
Ein Mann pöbelt in der Ulmer Fußgängerzone. Die Polizei nimmt ihn mit auf die Wache.
Ulm (dpa/lsw) - Ein betrunkener 24-Jähriger soll in Ulm Einsatzkräfte der Polizei und des Ordnungsdienstes angegriffen haben. Zuvor habe er Passanten beleidigt, teilte die Polizei mit.
Demnach fiel der Mann am Samstagabend einer Streife des Ordnungsdienstes auf, weil er in der Fußgängerzone Menschen anpöbelte. Als er kontrolliert wurde, soll er sich uneinsichtig gezeigt haben, hieß es. Als ein Zeuge die Situation filmte, soll der Mann nach einem Mitarbeiter des Ordnungsdienstes geschlagen haben. Die Einsatzkräfte brachten ihn zu Boden und hielten ihn bis zum Eintreffen der Polizei fest.
Auch auf der Wache soll sich der Mann nicht beruhigt haben. Er soll Polizisten beleidigt und bedroht haben. Als er in eine Zelle gebracht werden sollte, habe er versucht, nach ihnen zu schlagen. Den 24-Jährigen erwarten Anzeigen wegen Beleidigung, Bedrohung und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte. Alle Beamte seien unverletzt geblieben.