Alkohol am Steuer

Betrunkener versteckt sich vor Polizei unter Dachschräge

Mit mehr als zwei Promille am Steuer: Ein Mann flüchtet nach Hause und versteckt sich vor der Polizei. Wie das Versteckspiel endete und was dem Fahrer jetzt droht.

Der Alkoholtest ergab zwei Promille - seinen Führerschein ist der Autofahrer vorerst los. (Symbolbild) Foto: Marcus Brandt/dpa
Der Alkoholtest ergab zwei Promille - seinen Führerschein ist der Autofahrer vorerst los. (Symbolbild)

Wiesloch (dpa/lsw) - Ein betrunkener Autofahrer hat sich in Wiesloch im Rhein-Neckar-Kreis vor der Polizei versteckt. Die Beamten fanden ihn schließlich in einem Abstellraum unter der Dachschräge - mit mehr als zwei Promille, wie die Polizei mitteilte.

Demnach meldeten Zeugen am Samstagabend einen Autofahrer, der in Schlangenlinien durch die Stadt fuhr. Nach Angaben der Polizei bemerkte der Mann, dass ihm die Zeugen folgten, beschleunigte und fuhr nach Hause. Dort soll er mit torkelndem Gang im Haus verschwunden sein, hieß es.

Als die Polizei wenig später an der Haustür klingelte, behauptete seine Ehefrau zunächst, ihr Mann sei nicht zu Hause. Als die Beamten erklärten, dass Zeugen ihn beim Betreten des Hauses beobachtet hatten, ließ die Frau die Streife hinein. Die Polizisten entdeckten den Mann schließlich in einem Abstellraum unter der Dachschräge, wo er versucht hatte, sich zu verstecken.

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Als er merkte, dass sein Versteck aufgeflogen war, kam er freiwillig wieder heraus. Die Beamten stellten starken Alkoholgeruch fest. Der Mann bestritt zwar, gefahren zu sein, stimmte aber einem Alkoholtest zu. Seinen Führerschein musste der Mann bei der Polizei lassen. Das Vorgehen der Polizei dürfte für den Autofahrer allerdings nicht neu gewesen sein: Wie sich herausstellte, war ihm die Fahrerlaubnis bereits zweimal wegen Alkohol am Steuer entzogen worden.

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